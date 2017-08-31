Сегодня - День Арафа

Сегодня, 9-го Зуль-хиджа - День стояния паломников в Хадже на горе Арафа.

Что касается горы Арафат, то это место, которым Аллах почтил паломников, а День Арафа - это подарок Аллаха для всех Его рабов, где бы они ни находились. Поэтому тот, кто хочет утешить себя по причине, что ему не удалось совершить Хадж, посетить дом Аллаха и побывать на горе Арафат, должен воспользоваться этим днём.



Какое бы благочестивое деяние не совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением, в Судный День он, несомненно, увидит вознаграждение за него. И одним из самый важных поступков, которые приближают нас к Аллаху - это пост в день Арафа.



Начиная с фаджра намаза 9-го дня месяца Зуль-хиджа (31-го августа), который называется днем Арафа и продолжая до аср намаза 4-го дня праздника жертвоприношения, т.е. 13-го числа (4 сентября) этого месяца, мусульманам следует читать такбир ташрика после каждой обязательной молитвы.



Передается, что Али, да будет доволен им Аллах, начинал произносить такбир после окончания утренней молитвы (фаджр) в День 'Арафа, последний раз произнося такбир после предвечерней молитвы ('аср) в последний из дней ташрика.



Каждый мужчина, независимо читает он намаз с джамаатом или один, обязан читать этот такбир вслух после каждой обязательной молитвы. Женщины же читают тихо.



Следует произносить следующие слова:



«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илляЛлаху, уаЛлаху Акбар, Аллаху Акбар уа лиЛляхиль-хамд».



(Аллах превыше всего, Аллах превыше всего. Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах превыше всего. Аллах превыше всего, и Аллаху принадлежит вся хвала).





По материалам Исламских СМИ