Глава ЕС: мы стремительно теряем Турцию

Глава фактического правительства Европейского Союза (Европейской комиссии) Жан-Клод Юнкер заявил сегодня о том, что ЕС стремительно теряет Турцию.

Турция движется «гигантскими шагами прочь от Европы», сказал он.

При этом, по словам Юнкера, своими действиями Реджеп Тайип Эрдоган вынуждает ЕС принять решение об остановке переговоров с Турцией о ее присоединении к союзу. Однако на его взгляд, этого делать нельзя, в связи с чем "закрывать переговорное досье с Турцией" ЕС не следует, чтобы ответственность за срыв переговоров легла на Анкару.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о том, что Турция сможет войти в ЕС только после того, как в ней сменится власть и ее покинет Эрдоган. Однако напомним, что задолго до Эрдогана многие влиятельные европейские политики не раз заявляли, что Турции не место в ЕС по той простой причине, что эта 80 миллионная мусульманская страна кардинально изменила бы его религиозный ландшафт в случае вступления в него.

Также отметим, что конфронтация с Анкарой у Брюсселя началась только в последние пару лет. До этого же полтора десятилетия под властью того же Эрдогана и в результате его политики Турция провела массу успешных реформ, рекомендованных ЕС. Однако ее не только не приняли в ЕС, но и даже не предоставили ее гражданам обещанного безвизового режима. И это несмотря на то, что Турция взяла на себя ношу обустройства на своей территории миллионов сирийских беженцев, избавив от их потока Европу.