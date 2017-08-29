Комитет ООН призвал РФ отказаться от списков запрещенной литературы

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации ООН (CERD) рекомендовал России отказаться от ведения Федерального списка экстремистских материалов и внести изменения в ряд ее законов, ограничивающих политические свободы в стране.

В этой рекомендации указано, что определение экстремистской деятельности и процедуры запрета материалов в РФ носят произвольный и непрозрачный характер.

Укажем в этой связи, что на данный момент список запрещенных в России материалов составляет свыше 4000 наименований. Значительную часть из них составляют исламские произведения, включая сборники хадисов, молитв или книги всемирно признанных исламских ученых.

Признать материал экстремистским в РФ может любой районный суд, фактически в тайне от общественности, без привлечения заинтересованных лиц к его защите. Учитывая же реальность судебной системы в РФ, то есть, отсутствие независимых судов, в действительности силовики просто распределяют дела по соответствующим судам, которые просто штампуют заранее вынесенные решения.

Кроме того, комитет ООН рекомендовал РФ внести изменения в законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, ярлыки которых Кремлем ставятся на тех, кто представляет для него какие-то неудобства.