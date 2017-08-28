Манцикерт - тюрко-исламское открытие Анатолии

В эти дни не только турки, но и все тюрки и просто мусульмане, понимающие значимость этих событий для истории Уммы, отмечают 946 годовщину сражения в Манцикерте.

27 зуль-каады 463 года от Хиджры (26 августа - 1 сентября 1071 г.) сельджукская армия под командованием султана Алп-Арслана разгромила армию византийского (румского) императора Романа IV Диогена.

После этого сражения румы потеряли Армению и Каппадокию, а тюркам-мусульманам была открыта дорога в Анатолию и к побережьям Эгейского и Мраморного морей. Именно после этого они обосновываются в Малой Азии создавая трамплины для ее постепенного завоевания, увенчавшегося почти через полтысячелетия (!) взятием Константинополя, предсказанным в хадисах Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует!

В исламских и патриотических кругах Турции эту годовщину тюрко-исламского фатха Анатолии отметили как чрезвычайно знаковое событие. В частности, газета Yeni Şafak, считающаяся неофициальным рупором проэрдогановских кругов, опубликовала программную статью под названием "Ворота были открыты в Манцикерте: Сегодня опять Рим, Византия против нас" (англ.яз).

В статье говорится о том, что для мусульман Турции победа над крупнейшей мировой державой своего времен, стремившийся выкинуть их из этих земель, является исторической моделью, приобретающей все большую актуальность в контексте антитурецких планов и интриг современных мировых держав.

"Не забывайте, что византийцы были в Манцикерте. Сегодня снова против нас Византия, Римская империя. Но эта земля полна Альпарсланами. На протяжении веков они не могли этого понять. И они продолжают действовать в том же духе. Но даже если сильнейшие армии мира придут, даже, если вторгнутся величайшие экспедиции, эти ворота (в Малую Азию, - ГИ) никогда не закроются.

И они снова получат этот урок в 21 веке", - говорится в завершении статьи.