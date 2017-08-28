Израиль угрожает не платить ООН

Сионисты пригрозили международному сообществу в лице ООН, что если то не перестанет обличать их извинений, еврейских денег ему больше не видать. Такое заявление сделала заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели.

"Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю", — заявила высокопоставленная сионистка. Она также поведала, что соответствующие требования миру Израиль предъявит во время визита в него генсека ООН Антониу Гутеррешу.

Напомним в этой связи, что резоляциями ООН признана необходимость отхода Израиля к границам 1967 года и создания на остальных ныне оккупированных им территориях независимого Палестинского государства.

Кроме того, резолюциями ООН и различных его подразделений не раз осуждались как в общем политика захвата палестинских земель под сионистское колонии (т.н. еврейские поселения) и иудаизации Восточного Иерусалима, так и конкретные преступления израильских властей в отношении палестинцев.

Это все Израиль и пытается пресечь своим финансовым шантажом. При этом израильские поступления в ООН по сравнению с поступлениями от остальных ее членов - это капля в море.