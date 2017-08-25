ЕС осудил Израиль за притеснение палестинцев

Европейский союз (ЕС) осудил снос сионистскими оккупантами 3-х палестинских школ в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Очередное свое варварство сионисты осуществили, ссылаясь на то, что у палестинских школ не было разрешений от их, сионистских властей. При этом тот факт, что не только отдельные еврейские школы, но и целые поселения, в которых они находятся посреди палестинских территорий, незаконны с точки зрения международного права, их, конечно, не волнует.

В связи с этими действиями Израиля, ЕС призвал его власти восстановить деятельность разрушенных школ и вернуть им конфискованное имущество. Кроме того, сионистов в очередной раз призвали прекратить строить свои колонии (еврейские поселения) на палестинских землях.

«Каждый учащийся имеет право на получение образования в безопасных и мирных условиях. Каждая страна должна обеспечить безопасность в школах и защищать права учащихся на получение образования», - говорится в заявлении представительств ЕС в Рамалле и Иерусалиме.