США хотят, чтобы Армения отдала часть захваченных территорий

Ричард Хогланд, покинув должность сопредседателя Минской группы ОБСЕ со стороны США, огласил предложения по урегулированию карабахского конфликта, с которыми эта страна обратилась к его участникам.

Если говорить кратко, США предложили сторонами компромисс в виде возврата Арменией части захваченных у Азербайджана территорий с консервацией "временного статуса" остальных.

Конкретно, США предложили Армении вернуть те захваченные территории Азербайджана, которые прилегают к Нагорному Карабаху. Они также заявили, что заселение этих территорий без согласования с Азербайджаном неправомерно и что в отношении них должен быть восстановлен его полный суверенитет.

Было предложено, чтобы изгнанные из Карабаха азербайджанцы смогли вернуться в свои дома.

Коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который был создан из захваченных в ходе войны у Азербайджана территорий в его Лачинском районе, по мнению Вашингтона, должен сохраниться, но на меньшей территории, чем сейчас.

Касательно остальной части собственно Нагорного Карабаха, американцы предложили "определить его окончательный статус путем взаимного согласия и обоюдно обязывающего волеизъявления". При этом Хогланд использовал такие выражения как "автономия" и "статус, который как минимум обеспечит безопасность".

Всю эту компромиссную конструкцию предлагалось обеспечить миротворческими силами международных гарантов.

Официальной реакции на этот план со стороны Баку пока не было, а вот представители армянских сепаратистов из т.н. "Нагорно-Карабахской республики" уже отреагировали на него крайне негативно. В частности, "МИД НКР" в своем официальном заявлении охарактеризовал эти предложения как "путь к дестабилизации". Схожей была реакция великоармянских шовинистических кругов в самой Армении.