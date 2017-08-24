Исследование: мусульмане - полезная часть общества в Германии

Немецкий Фонд Бертельсмана опубликовал данные своего свежего исследования, свидетельствующие о том, что мусульмане страны являются полезной и интегрированной частью ее общества.

Так, выяснилось, что 96% из них ощущают себя частью Германии, а у 73% из них немецкий уже является их первым и основным языком.

Кроме того, вопреки мифам исламофобов о том, что все мусульмане являются паразитами, нахлебниками и сидят на социальных пособиях, выяснилось, что 80% трудоспособных мусульман страны работают. Из них 60% работает в условиях полной занятости и 20% - частичной.

Отметим в этой связи, что на рынке труда и в сфере оказания услуг и малого бизнеса именно мусульмане главным образом выполняют те функции, которые уже перестали выполнять коренные немцы-немусульмане. В частности, это касается заведений, работающих в то время, когда местные жители уже давно отдыхают, или массы мелких и средних маркетов, снабжающих немцев свежими мясом и фруктами с овощами.