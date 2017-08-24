Новые антитабачные меры в Турции

Турция под руководством Партии Справедливости и Развития последовательно вытесняет табачный дым на обочину жизни страны.

Если ранее курение было запрещено во всех видах общественного транспорта, то согласно новому законопроекту, вносимому в парламент, его запретят и водителям частных транспортных средств. Нарушителям этого запрета будет грозить штраф.

Кроме того, вводятся меры, призванные сделать табачную продукцию визуально непривлекательной. В частности, название марки сигареты не должно будет занимать более 5% площади одной из ее сторон. Это призвано лишить привлекательности раскрученные табачные бренды, которые посредством крупных названий бросаются в глаза потребителям их продукции.

Напомним, что ранее в Турции курение было запрещено в общественных парках, садах и других ареалах за исключением специально выделенных для курящих закутков, а для курящих в ресторанах были оборудованы специальные залы, отделенные от остальных их посетителей. В общей сложности, за 2015 год количество продаж сигарет сократилось в ней на 12%, а количество курящих в стране - на 4%.