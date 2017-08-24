Арабский туристический бум продолжается в Азербайджане

Госкомстат Азербайджана опубликовал данные, свидетельствующие о продолжении и нарастании арабского туристического бума в стране.

Так, с начала 2017 года количество туристов из арабских стран выросло: из Омана -в 16 раз, Кувейта – в 8,7 раза, Саудовской Аравии –в 6 раз, Катара – в 6 раз, ОАЭ – в 4,4 раза, Бахрейна – в 3,5 раза, Ирака – в 1,8 раза.

Всего из этих стран в Азербайджан за данный период прибыла почти четверть всего туристического потока (21,8%) или 263 500 человек.

Вместе с ними страну за этот период посетило 1 203 700 иностранцев и лиц без гражданства в общей сложности из 139 стран. По данным Госкомстата, это на 24,5% больше, чем в прошлом году.

Тем не менее, как видно, больше всего в Азербайджан растет поток арабских туристов.