Зачем Кадыров разыгрывает "еврейскую карту"?

В условиях отсутствия в путинской России какой-либо реальной публичной политики, событие, произошедшее на этой неделе в Грозном, выделяется, по крайней мере, своей креативностью.

Так, при участии Министерства юстиции ЧР (ЧР-РФ) в столице республики состоялось учредительное собрание евреев, провозгласивших задачу ни много, ни мало, сплотить вокруг своей организации всех евреев не только Чечни, но и Северного Кавказа.

На собрании председательствовал руководитель общины горских евреев Чечни Моисей Юнаев. В свою очередь участников собрания поприветствовал глава Минюста ЧР-РФ Джамбулат Умаров. Помимо комплиментов общего характера в своей речи перед собравшимися он сделал достаточно амбициозное заявление от имени руководства ЧР-РФ: "Если возникло такое естественное желание возвращения в Чечню и зарождения здесь исторической еврейской общины, то мы это приветствуем, так как это является хорошим знаком. Это и возвращение интеллигенции, и бизнеса, и врачей, и ученых. У нас нет никаких сомнений в том, что все получится и СКФО засветится новыми этнокультурными красками".

Впрочем, надо отметить, что у уже существующих российских еврейских организаций ни само это событие, ни прозвучавшие в ходе амбициозные заявления, мягко говоря, оптимизма не вызвали.

Так, Раши Рабаев, руководитель общины горских евреев Санкт-Петербурга с недоумением спросил, зачем нужна еще одна еврейская организация.

В свою очередь Белла Гольдштейн, пресс-секретарь крупнейшей общероссийской еврейской организации ФЕОР (Федерация еврейских общин России - контролируется закрытой сектой "ХАБАД"), отказалась комментировать это событие, о котором им ничего не было известно, и попросила взять для этого тайм-аут.

Таким образом, очевидно, что Рамзан Кадыров решил сделать ход конем ни где-нибудь, а на шахматной доске российского еврейства. Какие мотивы им при этом двигали?

Не владея инсайдом, сложно судить однозначно, но они могут быть как чисто "тролинговыми", как говорят сейчас, так и далеко идущими.

В первом случае, Кадыров просто решил обзавестись своей карманной организацией, которая будет делать нужные ему заявления от имени евреев, в том числе, вступая в конфликт с другими еврейскими организациями.

Во втором случае, не исключено, что у решения могли быть конспирологические мотивы, в частности, желание упредить и возглавить реализацию проекта т.н. "Новой Хазарии", под которым понимается создание нового центра сборки еврейства на случай ликвидации государства Израиль.

Как бы то ни было, в любом случае это достаточно креативный и смелый ход, учитывая то, что до сих пор в РФ только евреи, в т.ч. в лице т.н. "русских" исламоведов, инициировали создание марионеточных мусульманских организаций или их расколы. Теперь же на их собственном поле решил играть глава одной из мусульманских республик, которого русскоязычная либеральная (то есть, еврейская) общественность воспринимает не иначе как "лидера российских мусульман".

Впрочем, можно предположить, что у многих чеченцев вряд ли вызовет энтузиазм призыв руководства ЧР-РФ к евреям переселяться в республику, когда из нее продолжается отток самого чеченского населения.