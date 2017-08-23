Испания: исламофобы опять продемонстрировали невежество

После трагических событий в Барселоне исламофобы из испанской неофашистской группировки Hogar Social решили выплеснуть свой гнев на мечеть Гранады - первой открытой в этом городе через после ее завоевания христианами.

12 (а отнюдь не 250, как написали в российских СМИ) юнцов держали плакаты и выкрикивали лозунги, в которых владельцы мечети назывались террористами и обвинялись в том, что они финансируются иностранными террористами.

Гротескность этой ситуации придает то, что исламская община Гранады одна из первых и в самых резких выражениях осудила акты террора против мирных жителей в Испании. Более того, сама эта община хорошо известна своими просуфийскими взглядами и создана коренными испанцами, а отнюдь не арабами.

Иностранными террористами же, которые ее финансируют, по логике исламофобской шпаны, является правительство ОАЭ - то самое, которое чуть ли не больше всех в Исламском мире заявляет о необходимости борьбы с терроризмом.

На безграмотность неофашистам указали в социальных сетях сами испанцы, писавшие, что Испания и ОАЭ являются стратегическими военно-политическими и экономическими партнерами, чем гордится сам испанский король.