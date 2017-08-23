Австрийский министр: за ношение никабов платят саудиты и турки

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц (на фото в центре кадра), пытающийся придти к власти в этой стране благодаря исламофобии, выступил с очередным параноидальным выпадом против Ислама.

На этот раз он заявил, что боснийки и албанки, выходящие на улицы Боснии и Косово в никабах, делают это потому, что... за это им платят Саудовская Аравия и Турция.

По мнению параноика, таким образом эти две страны (вместе или порознь?) пытаются изменить облик Балкан, оторвав их от Европы.

Курцу, видимо, невдомек, что, когда Босния входила в состав его родной Австрии, женщины в ее городах входили в никабах повсеместно, и никто им никаких препятствий не чинил. Наверное, по его логике, Австрия в тот момент Европой не была.

При этом, к сожалению, он не уточнил, где именно боснийские и албанские женщины, желающие одеть никаб, могут получить за это деньги. Ведь многие были бы рады воспользоваться такой возможностью, если бы она существовала где-то помимо воспаленного воображения исламофоба.

Напомним, что ранее Курц в погоне за предвыборной популярностью уже призывал запретить в Австрии никабы, ношение хиджабов в государственных учреждениях, а также исламские школы и детские сады.