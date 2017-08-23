Резня в России: антиисламский террор кровавее "исламского"

Вчерашняя резня в Нижнем Новгороде вызвала гораздо меньше резонанса в российских социальных сетях, чем недавняя резня в Сургуте. Хотя в обоих случаях преступник с ножом напал на безоружных обывателей, и при этом в отличие от Сургута, где было ранено 7 человек, в Нижнем Новгороде 3 были убиты.

Преступление произошло на заводе ОАО "Газ", куда явился недавно уволенный сотрудник, чтобы свести счеты с теми, кто принял решение о его увольнении. В итоге убиты трое, включая начальника цеха и лаборантку, и ранил еще троих.

Как видим, нижегородский ножевой террорист оказался куда "результативнее", чем его коллега. Однако такого резонанса и возмущения его действиями в обществе почему-то нет.

В чем же дело? Может быть в том, что в отличие от незадачливого 19-летнего сургутянина-дагестанца, мечтавшего воевать в Сирии в ИГ*, 40-летний русский нижегородец воевал в Чечне в рядах антиисламских карательных сил? И что присягал он не Абу Бакру аль-Багдади, а Владимиру Путину?

Обращает на себя внимание и разное отношение силовиков к двум террористам. Если первого сразу убили, то второго пытались взять живым и лишь при оказанном им сопротивлении ранили, а после доставили в больницу.

Такие вот двойные стандарты.

* - запрещено в РФ