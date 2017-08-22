Остаток турок-ахыска из Донбасса репатриируется в сентябре

Как сообщил Фуат Учар, генеральный секретарь Всемирной ассоциации турок-ахыска, последняя группа турок-ахыска с востока Украины переселится в Турцию 21-22 сентября сего года.

Турки-ахыска - турецкая этническая группа, исторически проживавшая на востоке Украины. С началом боевых действий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и тогдашний премьер-министр Ахмет Давутоглу дали распоряжение об их эвакуации на историческую родину.

В Турции соотечественников ждали оборудованные жилища и необходимая для жизни инфраструктура, созданные в специально предназначенных для них поселках.

В основном турок-ахыска переселили в провинцию Эрзинджан, в частности, в район Узумлю.

Последней на родину предков должна будет прибыть группа из 104 семей.