Султан Марокко помиловал раскаявшихся террористов

Султан Марокко Мухаммед VI (на фото в центре кадра) амнистировал несколько сотен своих подданных, осужденных за причастность к террористической деятельности. Речь идет о тех, кто раскаялся в своих действиях и попросил дать им шанс на новую жизнь.

Как говорится в сообщении, промилованные «официально выразили свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме».

Сообщается об амнистии свыше 400 человек.

Кроме того, месяцем раньше султан Марокко выпустил из тюрем 1200 человек, арестованных за участие в беспорядках на севере страны.