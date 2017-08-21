Теракт в Сургуте как провал югринских силовиков

Террористический акт в Сургуте в виде нападения на прохожих с ножами, ответственность за которое взяла на себя группировка "ИГ"*, поставил в неловкое положение российских силовиков в целом и югринских, в частности.

Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что несмотря на его очевидный характер, силовики изначально заявили, что не кваллифицируют произошедшее как теракт, и даже впоследствии, когда стало извесно о заявлении "ИГ", не стали менять свою позицию.

Конечно, сейчас многочисленные пользователи соцсетей в Югре, прекрасно понимающие, что произошло 19 августа в Сургуте, обвиняют силовиков в замалчивании или искажении информации о произошедшем с целью оправдать свое бездействие.

Однако проблема в том, что на поприще "профилактики терроризма" югринские силовики и власти очень даже "действовали". И мирных салафитов (как раз тех, кто занимался реальной профилактикой терроризма в своей среде) громили и убивали, и с "экстремистской литературой" боролись, и чеченские погромы устраивали, но все не в прок.

Все эти меры, как мы видим, не помешали 19-летнему парню, который в отличие от публичных проповедников не стал привлекать к себе их внимания, взять нож и пойти убивать людей.

Более того, мы даже предположим, что они этому содействовали. Ведь существуй в Югре авторитетные исламские проповедники и центры, как знать, возможно, этот парень направил бы свой религиозный пыл в другое русло. Однако своей политикой зачисток всего искреннего и самостоятельного на исламском поле, "антитеррористы" оставили на нем лишь выжженную землю. Но предотвратить реальный террор им это отнюдь не помогло.

Если, конечно, такая цель ими вообще ставилась...

* - запрещена в РФ