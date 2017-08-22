Турция поможет Судану создать лаборатории

Турция окажет африканскому мусульманскому Судану помощь в создании ряда необходимых этой стране научных лабораторий. Об этом заявил глава турецкого национального совета метрологии профессор Ариф Эргин.

В течение 3-х лет турками в Судане должны быть созданы лаборатории для инсталяции электрокардиограм, медицинских симуляторов, УЗИ, радиометрической фототерапии и других видов оборудования и технологий, требующих безукоризненной точности в рассчетах.

Стоимость оборудования, передаваемого Турцией открывающимся в Судане лабораториям, составит 1,13 миллионов долларов США.

Кроме того, Турция будет готовить суданских специалистов, способных работать в этих лабораториях.