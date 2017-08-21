Умер один из палачей чеченского народа

(На фото - два палача чеченского народа, Ельцин и Дейнекин)

В России на 79-м году жизни от инфаркта умер генерал Петр Дейнекин, бывший главнокомандующий военной авиацией РФ.

В российских СМИ о нем сейчас говорится много пафосных слов, но главное, что о нем нужно знать и помнить мусульманам, что он командовал российскими ВВС в первую чеченскую войну.

Дейнекин таким образом является одним из важнейших участников уничтожения, в частности, мирного населения Грозного, превращенного российской авиацией и артиллерией в руины, а также других городов и населенных пунктов Чечни.

По данным российского генерала Александра Лебедя, в первую чеченскую войну погибло примерно 80 000 мирных жителей Чечни (по данным ичкерийских источников - до 200 000). И значительная их часть на совести российских летчиков под командованием Дейнекина.

В последнем своем интервью, комментируя действия российской авиации в небе уже Сирии, он сказал: "Я очень горжусь этой «волной» командиров и летных экипажей, которые не дают никакого повода упрекнуть их в том, что они попадают по базарам, по гостиницам, по другим объектам с гражданским населением. Потому что точность бомбометания доведена до совершенства".

Как говорится, комментарии излишни.