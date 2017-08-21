Путин хочет создать "русскую православную Мекку" в захваченном Крыму

Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на совещании в захваченном Крыму предложил превратить один из его городов - Херсонес в "русскую православную Мекку".

"...мы подумаем, как то, что касается Херсонеса, выделить в отдельную тему, культурологическую. Здесь нужно создавать русскую, российскую «мекку», в известном смысле", - сказал он.

Оказывается, "дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а дело в том, что после этого началось укрепление централизованного Российского государства".

Какое отношение киевский князь Владимир имеет к Российскому государству, возникшему из Московского княжества и сформировавшемуся в границах Золотой Орды, он не пояснил.

Однако представляет интерес не столько историческая неграмотность Путина, не знающего, что когда Московское государство формировалось в границах Золотой орды, земли Киевской Руси - нынешней Украины и Беларуси - входили в состав Литовско-Руского княжества, а Крым был независимым ханством и вассалом Османской империи вплоть до конца XVIII века. Куда интереснее представления этого "грамотея" об "идеологической базе укрепления единого национального Российского государства", как он ее озвучил.

"...это общий язык, это вера общая и власть князя" – сформулировал их ленинградский чекист, возомнивший себя преемником киевских князей.

Мусульман России вся эта историческая мифология затрагивает самым прямым образом, ибо как видно, глава официально светского государства РФ, по конституции которого религия отделена от государства, а все религиозные объединения равны, считает Россию исключительно русским православным государством и выводит ее корни не из Московии и Золотой орды, а из сворованной у Украины истории Киевской Руси.