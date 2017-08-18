Миллион йеменских детей получат вакцины

В терпящий множество бедствий Йемен в ближайшее время должна придти очередная порция медицинской помощи от международного сообщества

Детский фонд ООН (UNICEF) направил в охваченную эпидемией холеры страну 17 тонн вакцины.

Вакцины предназначены для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гемофилии типа B, детского паралича, пневмококка, кори и краснухи. Они направлены в столицу страны Сану.

Всего указанные вакционы призваны защитить от заболевания и таким образом, возможно, спасти жизни 1 миллиону йеменских детей.

Вакцины рассчитаны на более 1 миллиона детей.