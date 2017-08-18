ИГИЛ ударил в Секторе Газа... по ХАМАС

Организация ИГИЛ*, которую долго обвиняли в том, что она, объявив войну всему миру, не воюет с Израилем, все-таки осуществила террористическую атаку в Секторе Газа. Однако не на сионистов, как можно было предположить, а на их врагов - позиции движения ХАМАС.

Смертник-такфирист осуществил самоподрыв на пограничной заставе между Сектором Газа и египетским Синаем, в результате которого был убит боец движения мусульманского сопротивления Нидаль Джафари.

Похороны мученика собрали массу палестинцев, включая все руководство движения. Его силы начали масштабные контртеррористические операции с выявлением такфиристов и их пособников, в очередной раз проявивших себя как мина замедленного действия в тылу у мусульман.

Террориста также прокляли и отказались от него его родственники из клана Калаб.

ИГИЛ взял на себя официальную ответственность за эту атаку на "вероотступников", как он называет не поддерживающих его мусульман.

* - запрещена в РФ