Хадж 2017: Катар приветствовал решение Саудии

(На фото - министры иностранных дел Катара и Саудовской Аравии)

Катар приветствовал решение Саудовской Аравии разрешить его гражданам (подданным) хадж, отменив соответствующий запрет, введенный на пике конфликта между двумя странами. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани.

«Несмотря на манеру, с которой катарцам сначала было запрещён въезд на территорию Саудовской Аравии, а затем разрешён хадж, что в обоих случаях носило политизированный характер, правительство Катара приветствует решение (саудовской стороны) и ответит на это позитивно», — сказал он в этой связи.

Катарские паломники смогут легально прибыть в Саудовскую Аравию через КПП "Салва" на сухопутной границе между двумя странами.

В то же время представитель Катара указал на недопустимость политизации хаджа, который власти КСА используют как инструмент в политических конфликтах.