Депутат-исламофоб облачилась в бурку (видео)

Депутат Полин Хэнсон решила блеснуть своим чувством юмора, придя на заседание австралийского парламента, одетой в черную бурку.

Поэпатировав своих коллег, она в итоге сняла ее и заявила, что бурки должны быть запрещены, потому что вселяют тревогу в австралийцев, таких как она. В ответ на это генеральный прокурор Джордж Брэндис словесно одернул ее, заявив, что издевательства над религиозными чувствами людей в Австралии недопустимы.

Укажем, что Хэнсон является лидером ксенофобской партии "Одна нация", которая пытается оседлать в Австралии мировой антиисламский тренд.

Со своей стороны, как мужчина, глядя на ее лицо, не могу не заметить, что бурка ей определенно идет...