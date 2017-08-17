США признали террористами умеренных повстанцев Кашмира

Америка под руководством Дональда Трампа продолжает политику превращения в своих врагов все большего количества сил в Исламском мире.

Госдепартамент США внес в американский список "глобальных террористических организаций" организацию кашмирских повстанцев "Хизбуль Муджахидин" (ХМ), а также ее лидера Сайида Салахуддина (Мухаммад Юсуф Шах)*.

Будь эта организация связана с ИГ** или Аль-Каидой**, провозглашающими тотальную войну с Западом, или разделяй она и ее лидеры их идеологическую платформу, решение было бы понятным.

Однако в случае с ХМ это совершенно не так. Речь идет о национально-освободительном движении, разделяющем исламские религиозные ценности, в чем нет ничего удивительного. Ведь населенный преимущественно мусульманами Кашмир был силой оккупирован Индией, которая при разделе ранее единой территории между ней и мусульманским Пакистаном, не позволила Кашмиру присоединиться к своим единоверцам.

Сайд Саллахуддин не раз озвучивал взгляды возглавляемого им движения и совершал поступки, наглядно свидетельствующие о них. В частности, в 1984 году он участвовал в выборах в индийскую ассамблею Джаму и Кашмира по спискам Объединенного Мусульманского Фронта и никогда в этом не расскаивался, что абсолютно неприемлемо для тех, кого принято называть "международными террористами". Также он не раз говорил о готовности кашмирских повстанцев к политическому диалогу с Индией, в основе которого, однако, должно лежать признание права Кашмира на самоопределение. Уже не говоря о том, что, по его словам, хотя кашмирские повстанцы и разочарованы в Западе, они не рассматривают его как своего врага и воюют только против индийского оккупационного режима.

Да, ХМ, действительно, ведет вооруженную борьбу против индийских сил, местами и временами достаточно жесткую. Но не надо забывать, что не только индийские армия, спецслужбы и полиция ведут себя в Кашмире как карательные оккупационные силы, но и индусские террористы осуществляют постоянные расправы с мирыми мусульманами Индии. В одном только погроме в Гуджарате в 2002 году индусскими фанатиками из различных военнизированных формирований было убито свыше тысячи мусульман, включая сожженных заживо. И сейчас многие из этих организаций и их единомышленников продолжают охоту на мусульман, пользуясь приходом к власти идейно близкой им Бхаратия Джанаты Парти.

При этом ни одна из организаций индусских фанатиков в американский список террористических организаций не попала, равно как не слышно о протестах американцев в связи с жестокостью, проявляемой индийскими правительственными силами в Кашмире.

Такая политика является ничем иным как проявлением враждебности и двойных стандартов по отношению к Исламу и мусульманам. И не стоит удивляться тому, что ее результатом становится появление и усиление позиций настоящих международных террористов, считающих США своим врагом.

* - на фото в центре кадра

** - запрещены в РФ