Британские депутаты выступили в защиту мусульман

Множество депутатов парамента Британии и ряд видных общественных деятелей и организаций это страны выступили с коллективным протестом против публикации в крупнотиражной газете "Sun" статьи, в которой рассуждается о "мусульманской проблеме" (мусульманском вопросе).

Британские общественные деятели увидели в этом термине аналогию с обсуждением в 20-40-е годы прошлого века "еврейского вопроса", которое, как известно, закончилось попыткой т.н. "окончательного решения еврейского вопроса", то есть, геноцида евреев в Европе.

Инициатором обращения стала депутат парламента мусульманского происхождения Наз Шах. Но ее поддержали и множество немусульман - в общей сложности на данный момент 107 депутатов. Громогласно об этом заявили, присоединившись к ее кампании, депутаты-лейбористы Люк Поллард и Девид Лемми.

С заявлением о недопустимости использования подобной терминологии ненависти также выступил Совет Британских Евреев.