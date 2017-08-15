"Ночные орлы" Эрдогана начали патрулировать Стамбул

Патрулировать улицы Стамбула вышли представители нового вооруженного формирования - "Ночные Орлы".

Речь идет об аналоге дружинников, целью которых является обеспечение безопасности на улицах крупнейшего города страны. При этом, их как снабдили огнестрельным оружием, так и наделили полномочиями, несмотря на то, что полицейскими они не являются.

Пока их только 386 человек, но заменить они должны 8000 полицейских, уволенных из-за подозрений в связях с подпольным движением Гюлена.

Это нововведение вызвало ожесточенную критику со стороны турецкой оппозиции, которая считает "орлов Эрдогана" фактическим охранным подразделением правящей партии.

Масла в огонь подлевает и коричневый цвет их формы, который ассоциируется у критиков с гитлеровскими штурмовиками (СА).