Эмиратцы не спасли немецкую авиакомпанию

Авиакомпания Air Berlin, одна из крупнейших в Германии, была вынуждена объявить о своем банкротстве.

Причина - отказ ее крупнейшего инвестора, эмиратской компании Etihad Airways от дальнейших вложений.

Ранее Etihad Airways уже предоставляла Air Berlin кредит в размере 196 миллионов евро. Это связано с тем, что в 2011 году эмиратцы приобрели 29,21% акций этой немецкой компании и хотели ее поддержать, усилив таким образом свои позиции на европейском рынке.

Однако безуспешно - несмотря на вливания в настоящий момент сумма кредиторской задолженности Air Berlins составила 1,2 миллиарда евро, в связи с чем компания была вынуждена признать свою несостоятельность.