Раввин вынес "черным евреям" расовый "такфир"

Раввин Джонатан Бернис (на фото), президент Миссии "Еврейский Голос" (Jewish Voice Ministries) фактически вынес иудейский расовый "такфир" относящей себя к иудаизму нигерийской общине игбо, заявив, что она не имеет еврейское происхождения.

Чтобы выяснить это, у 124 случайно отобранных представителей игбо взяли образцы слюны, на основании которых сделали генетический анализ и сообщили им печальную (?) новость - евреями они не являются.

Укажем в этой связи, что игбо на уже на протяжении многих лет добиваются их признание своими мировым иудейством и его колониальным государством Израиль, созданным на землях изгнанных с них палестинцев. Таким образом, они пытаются повторить "успех" т.н. "эфиопских евреев" (фалаша), подобного признания добившихся. На этом основании в период с 1977 по 2013 годы в Израиль были "репатриированы" несколько тысяч эфиопских евреев, размещенных на землях, отобранных у мусульман.

Самое интересное, однако, заключается в том, что генетические исследования, проведенные в отношении "эфиопских евреев", точно так же показали, что никакого отношения к евреям они не имеют, а являются обычным народом афро-азиатского происхождения.

Тем не менее, фалаша успели проскочить в сионистское государство. А в отношении игбо, там, видимо, решили, что "черных евреев" и без них уже хватает.