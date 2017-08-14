Турция оплакивает своего юного героя

Турция глубоко переживает героическую смерть своего 15-летнего сына Эрена Бюльбюля (на фото).

Юноша был застрелен террористами РПК в Трабзоне после того, как сообщил их расположение турецким силам правопорядка, осущестлявшим антитеррористическую операцию.

На смерть патриота откликнулись миллионы его соотечественников, включая перых лиц государства, лидеров основных партий, деятелей культуры, спортсменов, представителей других ключевых сфер жизни общества.

Бюльбюль невольно и посмертно стал символом войны против коммунистического терроризма, которую страна ведет уже не первый год.

Но надо отметить еще одно деликатное обстоятельство. Убийство юноши было совершено в Трабзоне, известном сильными позициями турецких националистов. Это могло привести и чуть было не привело к спонтанным курдским погромам, которые в последующем могли распространиться на всю страну. Напомним, что ранее по схожему сценарию кто-то пытался разжечь в Турции антисирийские погромы. Поэтому не исключено, что убийство было совершено специально, чтобы добиться такого эффекта, и как следствие, озлобить против турок простых курдов, толкнув их тем самым в объятия к террористам.

Следовательно, любой сознательный патриот Турции должен понимать, что самым эффективным способом противостояния террористам является сплочение ее народа, всех ее верных граждан вне зависимости от происхождения. И наоборот, любой, кто разжигает ненависти между ее народами, способствует достижению целей террористов, вредит Турции, а значит, делает противоположное тому, за что отдал свою жизнь Эрен Бюльбюль.