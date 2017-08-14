В Сирии ликвидировали 8 террористов ДНР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины распространило сообщение о том, что в Сирии были ликвидированы 8 террористов т.н. "Донецкой Народной Республики" и еще 2 были ранены.

"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе воинского контингента Вооруженных сил Российской Федерации (РФ) в Сирии", - приводится в сообщении.

Среди погибших два воннослужащих полка, один из которых - командир минометной батареи. По традиции "ихтамнетов", эти "ополченцы" похоронены в Сирии, так как военнослужащими, да и гражданами РФ они не были, и никто транспортировкой этого пушечного мяса "русского мира" домой заниматься не будет.

Отметим в этой связи, что после наступления на востоке Украины относительного затишься в формате Минского соглашения (война идет, но не полномасштабная), особо буйные представители вида homo novorosicus устремились "защищать христиан" в Сирию. Так, в социальных сетях то и дело мелькают их физиономии на фоне сирийских пейзажей и с символикой террористических организаций - "ДНР", "Новороссии", "Одесской республики" и т.п. (все разрешены в России).