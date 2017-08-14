Голландец принял Ислам и женился на малайской принцессе

(На фото - Дэннис Мухаммад крайний слева)

Принцесса Тунку Тун Амина Султан Ибрагим - дочь одного из самых влиятельных султанов Малайзии, правителя провинции Джохор вышла замуж. Само событие было бы не особо примечательно, разве что кроме раздела "светских новостей", если бы не весьма нестандартная личность ее супруга.

В жены принцессу взял белый голландец Дэнис Мухаммад Абдуллах, принявший Ислам в 2015 году. В Малайзии он работал агентом по недвижимости.

Бракосочетание прошло по исламским законам и в соответствии с малайскими национальными традициями. При этом махр за женитьбу составил символическую сумму в 22.50 малайских рингитов, что равно примерно 5 долларам США.

На момент свадьбы невесте был 31 год, а жениху 28. Перед свадьбой он изучал основы Ислама с малайскими алимами.

На церемонии бракосочетания присутствовали 1200 гостей, включая представителей высших кругов Малайзии.