Украинские военные развернули флаг Ичкерии в Киеве

В центре Киева, на Майдане Независимости украинские военнослужащие отдельного Президентского полка развернули самый большой в мире флаг Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Размер флага составил 22 на 33 метра.

Флаг был развернут в память о событиях операции "Джихад", которая происходила примерно в эти дни в 1996 году в городе Грозном. Тогда малыми силами ЧРИ в чеченской столице была разгромлена и блокирована превосходящая по численности группировка российских войск, после чего Кремль был вынужден прекратить первую российско-чеченскую войну и пойти на подписание Хасавюртовских соглашений.

Памятные события были отмечены в Киеве чеченскими добровольцами, сражающимися на востоке Украины, их украинскими и грузинскими боевыми побратимами, представителями крымскотатарской общественности, обычными киевлянами.

Мероприятие с участием Президентского полка Украины было организовано при содействии Меджлиса крымскотатарского народа. В России он запрещен, как и ЧРИ, а в Украине, как видно, поддерживается на самом высшем уровне.