Стамбульский фонд науки и культуры приглашает на международный симпозиум

С 1 по 3 октября 2017 года в Стамбуле пройдет 11-й Международный симпозиум по книгам "Рисале-и Нур" под названием «Служение вере в свете Корана и Сунны: позитивная деятельность». Цель симпозиума - помочь лучше понять произведения "Рисале-и Нур", которые представляют собой современный смысловой тафсир (комментарии) Корана и духовное наследие Бадиуззамана Саида Нурси, одного из выдающихся ученых Ислама.

После тщательного рассмотрения шестисот статей и докладов, представленных на симпозиум, научный комитет смог принять около ста из них. В течение двух дней ученые из более чем тридцати стран представят свои доклады и мнения.

Программа

Открытие: 1-ое октября 2017 г., воскресенье, 10:30 – 14:30

Выставочный центр Haliç Kongre Merkezi. Istanbul

Заседания: 2 и 3 октября 2017 г., понедельник – вторник, 9:30 – 18:00

Отель «Топкапы Эресин» (Topkapı Eresin Hotel. Istanbul)

Напомним, что симпозиум должен был пройти в прошлом году, однако из-за прошлогодних событий в Турции, было принято решение перенести его проведение на этот год.

Из истории Симпозиума

В Турции в течение последних 25 лет было проведено 10 симпозиумов (с периодичностью 1 раз в 2-3 года), в других странах - более 100 международных симпозиумов, посвященных трудам «Рисале-и Нур». Так, например, симпозиумы были организованы в университетах Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Австралии, Малайзии, Египта (Аль-Азхар), Филиппин, Йемена, Иордании, Ливана, Алжира, Чада, Судана, Нигера, Германии, Италии, Боснии и Герцеговины, Южной Африки, Болгарии, Сирии, Великобритании, США, Канады, Бразилии и др. стран. В этих симпозиумах со своими докладами выступило более тысячи ученых. Было написано множество кандидатских и докторских диссертаций, проводились и проводятся научные исследования того, какие же решения сегодняшних проблем имеются в «Рисале-и Нур». Из России в разные годы гостями и докладчиками Симпозиума были Муфтий ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, журналист Надежда Кеворкова, политолог-исламовед Ринат Абдулла Мухаметов, богослов Али Вячеслав Полосин, редактор издательства "Ладомир" Юрий Михайлов, татарский мыслитель Ильдус Амирханов, профессор кафедры восточных языков РГГУ Дмитрий Васильев, представитель Дагестанского Муфтията Зайнулла-хажи Атаев, председатель комитета по образованию и науке ДУМ АЧР Ильхом Меражов и др. известные общественные, религиозные и научные деятели.