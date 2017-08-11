Печалька: американцы покрошили шиитов в Ираке

Вчерашние союзники по борьбе с ИГИЛ* в Ираке уже выясняют отношения. Шиитские террористы из "Хашд аш-Шааби" мечут словестные громы и молнии в адрес американцев, угрожая им суровой местью.

За что? Американцы на днях разбомбили конвой с вооруженными рафидитами, ликвидировав 36 из них и ранив еще 80. Официально - случайно. Однако неофициально в эту случайность никто не верит.

Дело в том, что шиитские отморозки, прославившиеся своими зверствами и чистками против суннитов в Ираке, направлялись к сирийской границе, видимо, чтобы дальше проследовать к своим единоверцам из Хизбалды. А американцы уже давали понять, что усиление прямого иранского и связанного с ним шиитского присутствия в Сирии в их планы не входит.

Да и вообще, после взятия Мосула пушечному мясу из "Хашд аш-Шааби", похоже, решили укоротить поводок. Уж слишком "прославились" они своими "подвигами" в отношении мирного суннитского населения, и слишком одиозную сектантскую репутацию имеют. Багдад же, как-никак пытается изображать из себя "законное правительство всех иракцев", надеясь удержать под контролем не только арабов-суннитов, но и курдов, собравшихся в ближайшее время официально отделяться.

Так что, фанатикам, видимо, решили доходчиво указать на их место и ту роль, которую они должны играть в Ираке - спецназа по борьбе с ИГИЛ, а не части шиитского интернационала с амбициями на гегемонию в регионе.

* - запрещена в РФ