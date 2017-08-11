Спортсмен-азербайджанец под турецким флагом стал чемпионом мира

Выступавший под турецким флагом азербайджанец Рамиль Гулиев (на фото) победил в забеге на дистанции 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Гулиев пробежал дистанцию за 20,09 секунды, обогнав на 0,2 секунды двух своих ближайших соперников - из ЮАР и Тринидада-и-Тобаго.

Победив в соревновании, спортсмен обмотал себя в национальные флаги страны, от которой он выступал - Турции, а также своей родины - Азербайджана.

«Хотел ликовать с флагом Азербайджана в руках, и я это сделал», - сказал новоявленный чемпион.