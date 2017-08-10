ОАЭ блокирует западные банки, связанные с Катаром

Власти арабской мусульманской страны ОАЭ продолжат вести непримиримую борьбу с... другой арабской мусульманской страной - Катаром и всем, что с ним связано. При этом власти ОАЭ настолько суровы, что могут бросить вызов даже представителям Западного мира, с которым обычно весьма обходительны. Но только, если те оказываются связанными с арабским мусульманским Катаром.

Эмиратская катарофобия затронула даже "святую святых" международного капитализма - крупнейшие западные банки. Три из них - Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays поплатились за то, что имели неосторожность продать миноритарные пакеты своих акций катарским компаниям.

За то, что катарцы обладают 6% акций в Barclays и Deutsche Bank и 5% акций в Credit Suisse их теперь сживают с эмиратского рынка, закрывая им доступ к наиболее выгодным проектам.

Как видно, гнев властей ОАЭ страшен - когда речь касается Катара и всего, что с ним связано.