Умные из России уезжают и планируют уезжать

Аналитическая компания Stratfor, близкая к ЦРУ, в своем свежем исследовании прогнозирует "самую крупную за последние 20 лет волну эмиграции" из России.

Речь идет об эмиграции умных - высококвалифицированных кадров, бизнесменов и амбициозной молодежи. Что касается последней, по данным недавних опросов, до половины молодых россиян готовы покинуть свою страну.

Только за 2016 год Россию покинули 2 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров вместе со своими капиталами. В свете удушающих санкций против бизнесменов, имеющих связи с российской властью, эти показатели будут только увелечиваться - амбициозные бизнесмены будут пытаться реализовывать свои проекты подальше от России.

По оценкам экспертов, при таких темпах и тенденциях ежегодный ущерб экономике России от них будет составлять 1 триллион долларов США.

Основные факторы, побуждающие людей уезжать из путинской России - это бесконечное "закручивание гаек", циничное воровство власти и ее беспредел по отношению к своему населению, ухудшение качества медицины и образования, бесправие и отсутствие перспектив.

Stratfor пишет, что "российские власти не реагируют на рост эмиграционных настроений и не пытаются ликвидировать причины бегства населения". На наш же взгляд, в этом заключается серьезная ошибка данного анализа. Потому что, именно таких результатов эта власть и добивается - чем меньше в стране будет умных, тем проще ей будет осуществлять свою политику оболванивания и удержания населения в узде.