Душанбе разоблачает "врагов народа" и обвиняет Иран

Позавчера рахмоновский режим выступил с серьезными обвинениями в адрес Ирана. По центральном телевидению Таджикистана был показан 45-минутный фильм, снятый МВД, согласно которому Иран стоит за диверсионно-террористической деятельностью "исламистов" в этой стране.

Иранцев обвиняют в том, что они стоят за восстанием генерала Назарзоды осенью 2015 года и ранее помогали ему дестабилизировать ситуацию посредством политических убийств. Доказательства - "чистосердечные признания" трех бывших якобы соратников мятяжного генерала. По их словам, они проходили подготовку в Иране и по приказу генерала совершили чуть ли не все громкие политические убийства за новейшую историю Таджикистана: экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, журналиста Отахона Латифи, ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и впридачу еще 20 российских офицеров.

То, что правящий режим решил повесить на то ли мертвого, то ли таинственно исчезнувшего генерала, не только понятно, но и является своего рода классической жанра для диктаторов всех времен и народов.

Загадкой остается то, почему именно сейчас в Душанбе решили повесить все эти обвинения на Тегеран. Ведь, даже, если верить "чистосердечным признаниям" разоблаченных "шпионов и врагов народа", подготовку в Иране они проходили во время гражданской войны в Таджикистане, то есть, свыше 20 лет назад. Зачем же режиму понадобилось вытаскивать эту покрытую нафталином историю и выступать с обвинениями в адрес шиитского Ирана, который с современным суннитским "исламизмом" уже никак не связан?