Фетва: продавать шиитам землю в Сирии - харам

Сирийский Исламский Совет, являющийся религиозно-экспертным органом умеренной сирийской оппозиции, издал фетву, запрещающую суннитам Сирии продавать принадлежащую им землю шиитам.

Данная фетва издана в условиях фактической шиитской военно-демографической колонизации суннитского Шама и является аналогом фетв, запрещающих мусульманам продавать землю в Палестине евреям.

Ведь понятно, что одно дело - частные сделки в нормальных условиях, когда-то покупает землю, кто-то продает, и в итоге осуществляется рыночный балланс между представителями различных конфессиональных общин. И совсем другое дело, когда земли скупаются в рамках этнических чисток, как это происходило и происходит в Палестине, и как это происходит в последние годы в Сирии, где суннитов вынуждают продавать (обычно за бесценок) свои земли шиитам, перекраивающим конфессионально-демографическую карту страны.

Сирийский Исламский Совет базируется в Стамбуле и объединяет в своих рядах авторитетных ученых, переселившихся из Сирии. Исторически его инициатива восходит к Лиге Улемов Шама, созданных шейхами Сабуни и Раджихом. В настоящий момент в него входят такие улемы как Муаз Хаттыб, Усама аль-Рифаи, Муаз Хан, Ратиб Набульси, Абу аль-Хайр Шукри, Абдаллах аль-Сайкини, Хусейн Абд аль-Хади и другие.