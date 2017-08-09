Внезапно: президент Сербии принял главу турецкой разведки

Президент Сербии Александр Вучич внезапно принял Хакана Фидана, главу турецкой разведки (MIT). Официально, предметом обсуждения во время встречи стали вопросы совместной безопасности, борьбы с терроризмом и прочие банальности, которые перечисляются в таких случаях.

Неофициально, однако, встреча главы страны с руководителем спецслужбы соседней страны один-на-один, а не в составе делегации своего коллеги, событие весьма редкое и странное. Особенно с учетом того, что такие страны как Турция и Сербия имеют весьма непростые отношения.

Однако если иметь в виду предшествовавшие этой встрече события, то ее факт и возможные причины начинают выглядеть уже по-другому.

Напомним, что в последний месяц ориентированный на вступление Сербии в ЕС президент Вучич оказался под градом критики великосербских шовинистов, ориентированных на путинскую Россию. Причина - его призыв к сербскому обществу начать дискуссию о судьбе Косово, которое уже давно стало признанным ЕС независимым государством, но с которым как с писанной торбой продолжают носиться сербские реваншисты, повторяющие: "Косово это Сербия, Крым это Россия".

Также напомним, что год назад на проевропейского тогда еще кандидата Вучича было предотвращено покушение, организованное российскими гражданами, о чем было заявлено официально. А его предшественник, проевропейский премьер Зоран Джинджич и вовсе был убит в 2003 году "за предательство" офицером сербского спецназа.

Учитывая все это, неудивительно, что Вучич не ощущает себя в безопасности в собственной стране, в том числе, от сербских спецслужб, среди офицеров которых осталось немало шовинистов и фанатов России. Неудивительно, что в этой связи он хочет заручиться поддержкой достаточно сильной турецкой спецслужбы. Если не для обеспечения своей безопасности, то, как вариант, для совместного предотвращения провокаций в том же Косово, где у турок сильные позиции среди албанцев.

Кроме того, Вучич через Фидана передал Эрдогану приглашение посетить Сербию, что также стало бы новой вехой в непростых, но очень давних отношениях двух стран.