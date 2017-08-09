В Сирию не перестает прибывать помощь из Турции

Турецкие благотворительные организации продолжают оказывать немалую помощь братскому сирийскому народу.

Так, за последние 7 месяцев одна из крупнейших исламских благотворительных организаций Турции IHH направила в Сирию 21 000 грузовых машин, забитых едой, одеждой, спальными принадлежностями и предметами гигиены.

Благотворительные рейсы IHH отправляются из турецкого района Хатай Рейханлы и далее в Сирию через КПП Джильвезоглу и Онджупинар.

На прошлой неделе еще одна благотворительная организация - Iyilikder доставила помощь 500 сирийским семьям уже в турецкой провинции Килис.