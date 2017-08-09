Ниджат Зейбеджи, министр экономики Турции, сегодня заявил, что его страна вынуждена будет ответить России на санкции, продолжающие действовать в отношении турецких помидоров. Соответствующее заявление он сделал сегодня в Анкаре, выступая перед турецкими бизнесменами.

Несмотря на нормализацию отношений между двумя странами, не только турецким помидорам, но и ряду других других турецких сельхозпродуктов российский рынок так и не открыли. "Это может повлечь необходимость встречных мер", - заявил в этой связи турецкий министр.

Отметим в этой связи, что по имеющейся у нас информации, санкции, продолжающие действовать в отношении турецких сельхозпроизводителей, не отменяются не по политическим, а по коррупционным соображениям. В их отмене крайне не заинтересован министр сельского хозяйства Александр Ткачев, использующий свою должность для создания личной агропромышленной империи и монополии на российском рынке. Явно не без "откатов" наверх.

Таким образом, несмотря на все лозунги об укреплении российского суверенитета, в реальности российское государство остается частной кормушкой для пула группировок, использующих государственные институты РФ для своего сверх-обогащения.