Рухани "кинул" избирателей: ни женщин, ни меньшинств в правительстве

Хасан Роухани (на фото), победивший на недавних президентских выборах в Иране, серьезно разочаровал многих своих сторонников, представив публике состав нового правительства этой страны.

Дело в том, что в новом правительстве Роухани вообще не оказалось министров - женщин, а также представителей религиозных меньшинств. Меж тем, именно их голосами он не в последнюю очередь победил на выборах.

В игнорировании чаяний своих избирателей обвинил Роухани Мухаммад Карруби, сын оппозиционного лидера Мехди Карруби. "Как можно говорить о равенстве в масштабе всего народа и игнорировать женщин и религиозные меньшинства?", - вопросил он в своем твиттере.

Его поддержала известная иранская феминистка Шахиндукх Мовлаверди, в прошлом поддерживавшая Роухани, осудившая отсутствие в новом правительстве женщин.

Отметим, что само по себе отсутствие женщин и иноверцев (христиан, иудеев и зороастрийцев; о суннитах речи не идет - они в Иране являются париями) среди иранских министров не было бы сенсацией, победи на выборах местные консерваторы. Однако в том-то и дело, что либералы во главе с Роухани привлекали на свою сторону феминистски настроенных женщин и религиозные меньшинства, обещая им в случае победы либерализацию. Поэтому разочарование их сторонников теперь вполне понятно.