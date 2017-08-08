Мусульман США призвали идти в политику страны и добиваться публичных должностей, чтобы составить противовес "фанатам Трампа", распространяющим исламофобию.

С таким заявлением выступил Андре Карсон (на фото), один из двух американских конгрессменов мусульманского вероисповедания. Этот представитель штата Индиана заявил, что с избранием президентом США Дональда Трампа со всех концов страны стали поступать сообщения о растущей атмосфере ненависти в отношении мусульман.

Карсон заявил, что с победой Дональда Трампа в США подняли голову самые темные силы общества, распространяющие нетерпимость и невежество.

Конгрессмен заявил, что в этой связи мусульманам не только нужно активно бороться за свои права, но и идти в американскую политику и занимать социально активную позицию, чтобы способствовать изменению морального климата в обществе.