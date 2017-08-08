Правозащитники: Израиль выдавливает палестинцев из Иерусалима

Новый доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о политике Израиля в Иерусалиме описывает, как из него выдавливаются коренные арабские жители.

Главным инструментом политики деарабизации Иерусалима выступает практика выдачи и отзыва разрешений на проживание в нем палестинцам. Суть в том, что на своей земле палестинцы вынуждены постоянно получать и продлевать такие разрешения, как иностранцы, получающие и продлевающие для этого визы.

При этом сионистские власти постоянно лишают таких разрешений палестинцев во всех случаях, где для этого имеются формальные основания. Выезд же палестинца за пределы Иерусалима на длительный срок, будь то на работу или учебу, практически гарантированно лишает его возможности продления такого разрешения.

Теперь факты. Так, с 1967 по 2016 годы разрешения на проживание в Иерусалиме были отняты у 14,595 его палестинских жителей. При этом только за 2016 год сионистские власти отправили на постоянное жительство в Иерусалим 521 новых еврейских колонистов. И у них, разумеется, нет никаких проблем ни с разрешением на проживание в Иерусалиме, ни с возможностями уезжать и приезжать в этот город, когда они хотят.

Директор HRW по Ближнему Востоку Сара Ли Уитсон комментирует эту политику следующим образом: "Израиль выступает за то, чтобы Иерусалим был единым городом (то есть, выступает против его раздела между евреями и арабами, - ГИ). Но реальность заключается в том, что он устанавливает в нем одни правила для евреев и другие для палестинцев".

Впрочем, надо сказать, что несмотря на свои козни сионисты все равно неспособны добиться целей, ради которых они устраиваются - сдержать естественный демографический рост мусульман. Так, с 1967 по 2011 год численность арабов в Иерусалиме увеличилась на 5,7% против 3,4% у евреев за этот период.

Именно с этим естественным ростом арабов на своей земле и пытаются бороться сионисты, выдавливая их с нее всеми возможными способами.