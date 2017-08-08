Греков обвинили в срыве воссоединения Кипра

Переговоры о воссоединении турецкой и греческой частей Кипра, с таким оптимизмом начатые год назад, похоже, в очередной раз зашли в тупик. И в очередной раз по вине греческой стороны, не согласной признать в турках-киприотах равноправных граждан единой страны.

Мустафа Акынджы, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) заявил в этой связи: "Если греческая сторона не хочет приходить к соглашению, это значит, что они не готовы жить с нами под одной крышей. На этот случай уже существуют два разных государства".

По словам Акынджы, главной проблемой переговоров по воссоединению оказалось то, что греческо-кипрские власти не подготовили к ним свое общество. Так, например, за закрытыми дверями они были согласны принять модель сменного президентства в воссоединенной стране по очереди представителями греческой и турецкой общин. Однако как только об этом стало известно в СМИ и греческие шовинисты подняли бурю негодования, греко-кипрские власти заявили, что ни о чем таком они с турко-киприотами не договаривались.

Таким образом, очевидно, что греки-киприоты не готовы принять единственную модель воссоединения, на которую согласны турки-киприоты - равноправного объединения в одной стране. Ответственность за это Мустафа Акынджы возложил на их власти, которые в отличие от турецко-кипрских не подготовили к этому свое общество.

"Я предпринял немало усилий, чтобы подготовить турецкую сторону к политическому решению. Но когда дошло до обеспечения равноправия турецкой и греческой сторон Кипра, они таких усилий не предприняли", - сказал президент ТРСК.

По его словам, теперь уже следующие выборы в греческом Кипре должны будут показать, хотят греки-киприоты воссодинения или ради своего превосходства они готовы согласиться с продолжением разделения Кипра.