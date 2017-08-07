Чечня: ставропольский полицейский сбил 2-х чеченцев (видео)

В Грозном прикомандированный из Ставрополья полицейский на высокой скорости сбил двух чеченских ребят. Один из них погиб, второй в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Конечно, ДТП происходит часто, однако, в данном случае полицая решили освободить от законной ответственности. Как стало известно, его задним числом уволили со службы, оформили ему явку повинной и в материалах дела указали, что он ехал на скорости 30 километров час, хотя из записи видеонаблюдения очевидно, что это не так.

Убийцей в данном случае является Морозов Иван Иванович, капитан полиции 3-го Отдела Полиции 3 города Грозного, прикомандированный из города Благодарный Ставропольского края.

Данный случай показателен тем, что разоблачает мифы либеральных и националистических кругов, согласно которым принадлежность к Чечне или чеченскому народу дает в России индульгенцию за любые преступления. Однако как видно на примере этой ситуации, такую индульгенцию дает принадлежность к касте силовиков, даже если ее представитель, прибывший в Чечню из внутренней России, совершил преступление против представителей чеченского народа.