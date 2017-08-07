Правительство Венгрии поддержит османское наследие

(На фото - место раскопок в Тюрбеке)

Правительство Венгрии приняло решение профинансировать из госбюджета реконструкцию захоронения османского султана Сулеймана Великолепного в венгерском городе Тюрбек.

На эти цели выделены 144,9 миллионов венгерских форинтов, что равносильно 566 000 долларов США.

В результате этих работ планируется создать историко-архитектурный комплекс, вокруг которого в последствии будет создана туристическая инфраструктура. В итоге Тюрбек мог бы стать одним из новых туристических центров Венгрии.

Напомним, что султан Сулейман погиб 7 сентября 1566 года в южной Венгрии под городом Сигетвар, который он осаждал во главе своей армии. На протяжении многих веков точное место его захоронения оставалось неизвестным, но было найдено в результате археологических работ в 2013 году.

Отношение к этому месту было предметом дискуссий в венгерском обществе, учитывая то, что Венгрия была завоевана Османским халифатом и входила в его состав, что до сих пор рассматривается многими венграми как "османское иго". Тем не менее, правительство Виктора Орбана, который, кстати, сам является венгерским националистом, приняло решение почтить османское наследие и сделать его частью венгерского.