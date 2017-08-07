Австрия ощутимо исламизируется

В соответствии с цифрами, приведенными австрийским порталом derStandard.at, количество мусульман, проживающих в этой альпийской стране, достигло 700 000 человек, что составляет уже 8% от общей численности ее населения.

По данным Венского института демографии, к господствующей Римско-Католической церкви причисляют себя уже менее 64% жителей Австрии, и этот показатель снижается. Его сотрудники считают, что к 2046 году католиков в Австрии будет уже меньше половины, а мусульман - 12% при консервативном демографическом сценарии, то есть, отталкиваясь от нынешнего состава населения. В случае же активного приема беженцев количество мусульман может возрасти до 21%.

Вена, согласно этим оценкам, уже является на четверть мусульманским городом - 33% ее религиозных жителей относят себя к Исламу.

Вполне закономерно, что будущее исламской общины и государственно-исламских отношений становится одним из ключевых вопросов в политической повестке Австрии.

Так, нынешний министр иностранных дел Себастьян Курц, метящий в канцлеры Австрии, выступает за принуждение мусульман к ассимиляции, в том числе, посредством запрета на функционирование отдельного исламского образования (начиная с детских садов и до школ), ограничения проявлений Ислама в публичном пространстве, а также жесткого контроля за исламскими центрами. В этом его поддерживают сторонники националистических партий (FPÖ, ÖVP).

В противоположность им социал-демократы и зеленые (экологисты) выступают за доброжелательную интеграцию мусульман в мультикультурное общество с целью приобщения их к "демократическим европейским ценностям".